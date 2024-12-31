شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة، ومستشارو وأعضاء الهيئة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال البيان: نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العام عامًا مليئًا بالخير والبركة، وأن يشهد مزيدًا من التقدم والازدهار فى ربوع مصر الحبيبة، وأن يديم عليها نعمة الاستقرار والرخاء، وأن يوفقنا جميعًا لما فيه خير وطننا وأمتنا، كل عام وأنتم بخير.