شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الميلادى الجديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجموع المعلمين والشعب المصري، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار على مصرنا الحبيبة، مليئًا بالإنجازات والتقدم، داعيا الله عز وجل أن يديم الأمن والسلام والاستقرار والرخاء على وطننا العزيز.

