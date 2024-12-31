شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل اليوم الثلاثاء قرابة 83 ألف راكب على متن 581 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، قرابة 83 ألف راكب، وذلك على متن 581 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية.

وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر، أن يغادر المطار 295 رحلة جوية تقل على متنها 42262 ألف راكب إلى عدة وجهات دولية، منها "نيويورك، لندن، باريس، أسطنبول، الكويت، فيينا، أديس أبابا، روما، فرانكفورت، برلين، أمستردام، بودابست، زيورخ، بغداد، ميلانو، لارنكا، إنجمينا، مسقط، لاجوس، أبوجا، هوانزو، بيروت، أبوظبى، أربيل، دبى، الشارقة، البحرين، كانو، أثينا، جدة، المدينة، الدمام، الرياض، رأس الخيمة، عمان، نيروبى، دوالا، الدوحة، بغداد".

فى حين يستقبل مطار القاهرة 286 رحلة تنقل على متنها 40558 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها "نيويورك، مانشستر، زيورخ، تورنتو، فرانكفورت، لندن، باريس، روما، فيينا، أسطنبول، ميلانو، أديس أبابا، عمان، الكويت، الدوحة، جدة، المدينة، دبى، أبوظبى، لارنكا، بودابست، جنيف، أمستردام، أثينا، مسقط، إنجمينا، لاجوس، بيروت، أبوجا، الشارقة، البحرين" والعديد من الوجهات الأخرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار، لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.