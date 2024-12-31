شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا.. وزير التعليم العالى يتحدث لليوم السابع عن أسباب تعديل اختيار القيادات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى " الخليج 365" حوارا مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى كشف خلاله عن تفاصيل تقييم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى وموعد إطلاق النسخة النهائية.

كما تطرق وزير التعليم العالى خلال حواره لأسباب قرار تعديل اختيار القيادات الجامعية وفلسفة القرار وأهدافه وكواليس تطبيق القرار.

كما تناول الدكتور أيمن عاشور أهم الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، وخطط التطوير والتحديث للوائح الدراسية، وفلسفة وسعى الوزارة نحو توطين الصناعة وتعزيز الابتكار فى الجامعات، بالإضافة إلى دور المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار ودور الوزارة لمواكبة وظائف المستقبل، فضلا عن أولويات عمل الوزارة خلال عام 2025.

وتطرق الدكتور أيمن عاشور فى الحوار إلى خطوات الوزارة لتعزيز الابتكار بالجامعات، وكذلك النهوض بمنظومة الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

ومن المقرر أن يتم نشر الحوار كاملا على" الخليج 365" خلال ساعات.







