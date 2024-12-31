شكرا لقرائتكم خبر عن 26 يوليو امتحان الدور الثانى للنقل و3 أغسطس 2025 للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية دور ثان 2025، موضحة أنه بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق يوم 26 يوليو للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثانى الثانوى العام، أما بالنسبة لطلبة الشهادة الإعدادية تبدأ من الأحد 3 أغسطس امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025، موضحة أن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام تبدأ من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025، على أن تبدأ امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بدء من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو 2025.

ووفق خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم، موجه إلى المديريات التعليمية، فإن امتحانات المواد خارج المجموع العملي والأنشطة والمستوى الرفيع لصفوف النقل، تعقد بدءا من يوم الأحد 18 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025، تحت مسئولية المدرسة ودون تعطيل لليوم الدراسي.

وأوضحت الوزارة، أن تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية من السبت 31 مايو وحتى الأربعاء 4 يونيو 2024، على أن تكون امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل من السبت 26 يوليو 2025، أما امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية فإنها ستكون من الأحد 3 أغسطس 2025.