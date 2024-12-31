شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعزى وزير الخارجية فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قدَّم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له -بإذن الله- شقيقه محمد أحمد عبد العاطي.

وأعرب وزير الأوقاف عن بالغ حزنه لهذا المصاب، مشيدًا بمناقب الفقيد ودوره الطيب في حياته، كما تقدم الوزير بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الكريمة.

واختتم الوزير عزاءه بالدعاء للفقيد، سائلًا الله -عز وجل- أن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يجعل مثواه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.. .



