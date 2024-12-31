شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الأوقاف تحذر من مخاطر رشق القطارات بالحجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الأوقاف تحذر من مخاطر رشق القطارات للمحافظة على الأرواح والمال العام

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