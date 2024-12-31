شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. أكاديمية الأزهر العالمية تدرب 219 إمامًا وداعية من 18 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقاً من حرص فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تجديد الخطاب الديني ومواجهة الأفكار الهدامة، وتعزيز نشر الإسلام الوسطي في مختلف أنحاء العالم، شهد عام (2024 م ) أنشطة تدريبية مكثفة لأكاديمية الأزهر العالمية، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، تركزت هذه الأنشطة على تأهيل الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى من داخل مصر وخارجها، من خلال برامج تدريبية متطورة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، تهدف إلى رفع مهاراتهم الفكرية والثقافية وتمكينهم من مواجهة التحديات الدعوية المعاصرة بفاعلية.

وأشاد رئيس الأكاديمية بالدعم الكبير الذي يقدمه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للأكاديمية وبرامجها، سواء فيما يتعلق بتأهيل الأئمة الوافدين من مختلف أنحاء العالم أو رفع كفاءة الأئمة والوعاظ المصريين، بما يسهم في نشر قيم الإسلام الوسطي.

وأكد فضيلته أن هذا الدعم يعكس رؤية فضيلة الإمام الأكبر لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، حيث يولي اهتمامًا خاصًا بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ برامج تدريبية متطورة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بما يحقق احتياجات الواقع الدعوي محليًا ودوليًا.

وخلال عام (2024 م)، نظمت الأكاديمية عددًا من البرامج والدورات التي استهدفت تأهيل أئمة ودعاة من (18) دولة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الوعاظ والواعظات المصريين وخريجي الكليات الشرعية، بما يعكس دور الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والسلام عالميًا. ويظهر الإنفوجراف المرفق أبرز الإحصائيات المتعلقة بالبرامج والأنشطة التدريبية التي قدمتها الأكاديمية.

أولاً: برامج تدريبية للأئمة والدعاة الوافدين

• برنامج «إعداد الداعية المعاصر»:

شهد البرنامج تنظيم (4) دورات تدريبية بمشاركة (219) إمامًا وداعية من دول: جزر القمر، غينيا كوناكري، نيجيريا، السنغال، الجابون، سيراليون، مدغشقر، السودان، جيبوتي، بنين، توجو، بوركينا فاسو، النيجر، الهند، ماليزيا، إندونيسيا، ورومانيا.

استهدف البرنامج تمكين الدعاة من تقديم خطاب دعوي وسطي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع تعزيز قدراتهم على تفنيد الأفكار المغلوطة باستخدام مهارات التفكير النقدي وأساليب الدعوة الحديثة.

• دورة “البرنامج التأهيلي للدعاة الوافدين”:

استهدفت (26) إمامًا من دول مثل رومانيا، نيجيريا، مدغشقر، الهند، سيراليون، المالديف، سيرلانكا، السنغال، الجابون، وركزت على تعزيز المعرفة بالفقه الإسلامي، وتاريخ الحضارة الإسلامية، وأساليب التواصل الدعوي الحديث.

• دورات “تفكيك الفكر المتطرف”:

•نُظمت (5) دورات شارك فيها (127) إمامًا من دول مثل ليبيا، الصومال، إندونيسيا، وبريطانيا، وركزت على مواجهة التطرف وتوضيح مقاصد الشريعة الإسلامية.

• برامج متخصصة لدولة إندونيسيا:

تم تنفيذ (4) برامج بمشاركة (130) داعية تناولت تنمية المهارات اللغوية، أحكام التلاوة، والبحث والإفتاء، بما يعزز كفاءاتهم الدعوية.

*ثانيًا: برامج تدريبية للوعاظ المصريين*

١- برنامج “تنمية مهارات البحث والإفتاء”:

شمل (676) واعظًا وواعظة من لجان الفتوى بالأزهر، تناولت دوراته فتاوى العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، لتعزيز كفاءتهم الفقهية والدعوية.

٢- برنامج “القدس والقضية الفلسطينية”:

•ضم (32) دورة بمشاركة (582) واعظًا، وركز على تعزيز معرفة المشاركين بالقضية الفلسطينية ودحض الدعاوى الصهيونية.

٣- برنامج “شبهات حول السيرة النبوية”:

شمل (36) دورة بمشاركة (638) واعظًا لتأهيلهم لمواجهة الشبهات المتعلقة بالسيرة النبوية.

*ثالثًا: برامج للسيدات الواعظات*

• تضمنت (17) دورة شملت موضوعات مثل القضية الفلسطينية، تربية النشء، مكافحة الفساد الإداري، والإسعافات الأولية، بمشاركة (278) واعظة.

*رابعًا: برامج لخريجي الكليات الشرعية*

• شملت تدريب (121) خريجًا وخريجة في “برنامج إعداد الداعية المعاصر”، إلى جانب برامج تنمية المهارات الدعوية لخريجات الكليات الشرعية.

*خامسًا: الزيارات الميدانية والرحلات العلمية*

في إطار اهتمام الأكاديمية بالجانب العملي، نظمت عددًا من الزيارات الميدانية إلى مؤسسات دينية مرموقة، منها:

١- هيئة كبار العلماء: للقاء الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والتعرف على جهود الهيئة في دعم العمل الدعوي عالميًا.

٢- دار الإفتاء المصرية: حيث التقى المشاركون الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، للاطلاع على آليات الفتوى ومعالجة القضايا الشرعية.

٣- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: للتعرف على الجهود المبذولة في مواجهة الفكر المتطرف وتوضيح الأحكام الشرعية.

كما شملت الزيارات جولات ميدانية إلى معالم تاريخية ودينية بارزة:

*مسجد سيدنا عمرو بن العاص*: الذي يمثل نموذجًا فريدًا في العمارة الإسلامية .

*مجمع الأديان* بمنطقة مصر القديمة: لاستكشاف المواقع التي تعكس التسامح الديني والتعايش المشترك.

*مسجد أحمد بن طولون*: نموذج فريد للعمارة الإسلامية.

تهدف هذه الزيارات إلى تعزيز معرفة المشاركين بتاريخ مصر وتراثها الديني والثقافي، وربطهم بمعالم إسلامية وتاريخية عريقة، مما يسهم في إثراء تجربتهم الدعوية والتأكيد على قيم التسامح والتعايش.



