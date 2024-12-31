شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية موسعة لنائب محافظ الجيزة بمركز منشأة القناطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة موسعة بمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، قرى (الجلاتمة، وبهرمس، وذات الكوم، وأبو غالب)، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، مشددًا على مواصلة رفع مستوى النظافة.

والتقى النائب عددًا من الأهالي، لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بقرى المركز.

وتابع النائب ميدانيًا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والتوسعة بطريق بهرمس ذات الكوم، بداية من قرية الجلاتمة حتى الكوبري العلوي بنكلا تمهيدًا للبدء في أعمال رصف الطريق، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي، مشددًا على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد الوحدة الصحية بقرية أبو غالب، لمتابعة انتظام سير العمل داخل الوحدة، مشددًا على توفير أفضل رعاية للمرضى.

رافق نائب المحافظ محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الصحة، ومسؤلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والشركات المنفذة للأعمال.



نائب محافظ الجيزة يلتقي عددًا من أهالي منشأة القناطر



نائب محافظ الجيزة يلتقي عددًا من المواطنين بمنشأة القناطر



جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة في منشأة القناطر



نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف