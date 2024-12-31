شكرا لقرائتكم خبر عن موعد التقييم المبدئى والنهائى للترم الثانى 2025 لأولى وثانية ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد التقييم المبدئي والتقييم النهائي لتلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى، للعام الدراسي الحالي بالفصل الدراسي الثانى، موضحة أن موعد التقييم المبدئي سيكون من يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس 15 مايو 2025، على أن يكون التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد 18 مايو وحتى يوم الخميس 22 مايو 2025، كما شددت الوزارة على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، على أن تتم تلك التقييمات عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى.

يذكر أن المدارس بدأت التقييم المبدئى لتلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائي للفصل الدراسي الأول 29 ديسمبر 2024 مع الاستمرار حتى 5 يناير والإبقاء على الطلاب داخل المدارس، على أن يتم، على أن يعقد للتقييم النهائى من 16 حتى 23 يناير 2025.

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول، حيث يتم كالتالى:

- يتم عقد تقييمين الصفين الأول والثاني الابتدائي ( المبدئي والنهائي ) الجميع المواد « اللغة العربية - الرياضيات - متعدد التخصصات - الإنجليزية - التربية الدينية».

- يقوم كل معلم يعمل التقييم الخاص بفصلة.

- التقييم بنموذج واحد وينقسم إلى ( تحريري / شفوي / مهاري) التحريري ( اجتاز ولم يجتاز).

- يعقد التقييم تحريريا من خلال المدرسة وخلال اليوم الدراسي تحت الإشراف لموجهي الصفوف الأولي .

- التقييم في جميع المواد من عشرة درجات والاجتياز من خمس درجات ويحتفظ بأوراق التقييم في المدرسة سواء كراسة أو أوراق حسب ظروف كل مدرسة ولا يكلف ولي الأمر بأي مصروفات إضافية.

- يخصص درجتان من العشر درجات للإملاء في مادة اللغة العربية ويحسب الخطأ بنصف درجة.

- علي توجيه الصفوف الأولي متابعة التقييم والتوقيع علي نتيجة التقييم.

ويقدم الخليج 365 فى التقرير التالى تفاصيل عن تقييم تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى للترم الأول:

- تقييم تلاميذ أولى وثانية ابتدائى يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعى.

- يتم التقييم من خلال تنفيذ المهام الفردية والجماعية.

- المهام التى ينفذها الطالب تكون تحريرية وشفوية ومهارية.

- يعتمد التقييم على مستوى الطلاب طوال الترم والمهام التى يتم تنفيذها.

- تقييمات الطلاب فى أولى وثانية ابتدائى تعمل على تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

- تقييم التلميذ بهدف تحفيزهم على تحسين أدائهم.

- يتم تعريف أولياء الأمور بنتائج التقييمات للترم الأول.



