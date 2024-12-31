شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن مواعيد امتحانات الشهر لصفوف النقل بالترم الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد تقييمات الشهور لصفوف النقل بالفصل الدراسى الثانى 2025، موضحة أن اختبار الشهر الأول يبدأ فى مارس 2025 خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس المقبل، أما الاختبار الشهر الثانى لصفوف النقل سيكون فى شهر إبريل 2025 من 22 حتى 30 أبريل 2025.



ويشمل الاختبار الشهري مارس 2025 ما يتم تدريسه اعتبارا من الأسبوع الأول ( من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني) وحتى بداية الأسبوع الخامس وبالنسبة لشهر إبريل 2025 فيما يتم تدريسه من الأسبوع الخامس إلى الأسبوع الحادي عشر في الفصل الدراسي الثاني أما بشأن التقييمات الأسبوعية فيتم إجراؤها أسبوعيا في الوقت المحدد.