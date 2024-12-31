شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم تحدد موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وقررت أن تبدأ من السبت 14 يونيو 2025، عل أن تكون امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

ووفق خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم، موجه إلى المديريات التعليمية، فإن امتحانات المواد خارج المجموع العملي والأنشطة والمستوى الرفيع لصفوف النقل، تعقد بدءا من يوم الأحد 18 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025، تحت مسئولية المدرسة ودون تعطيل لليوم الدراسي.

وأوضحت الوزارة، أن تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية من السبت 31 مايو وحتى الأربعاء 4 يونيو 2024، على أن تكون امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل من السبت 26 يوليو 2025، أما امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية فإنها ستكون من الأحد 3 أغسطس 2025.