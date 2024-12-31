شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: 457 مليون جنيه سنويا إجمالى المعاشات خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة لا تألوا جهدا فى دعم المعلمين ومساندتهم فى كل المواقف والدفاع عن حقوقهم القانونية والأدبية ضد كل من يتعدى عليها فى إطار الدستور والقانون، بالإضافة إلى أن النقابة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمعلمين وأسرهم، بجانب اهتمام النقابة برفع وعى المعلمين بالقضايا الوطنية والتأكيد على بث روح الوطنية ، والعمل على رفع المستويات المعرفية والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين فى ضوء رؤية مصر 2030، وفي ضوء مشروع بناء الإنسان المصري متسلحا بالقيم والعلم والمبادئ.

وأوضحت النقابة، أن اجمالى المبالغ المنصرفة لعام 2024 ، على الخدمات المقدمة للمعلمين وأسرهم من صندوق التأمين الخاص لأعضاء النقابة ( صندوق الزمالة) بلغت مليار و 893 مليوناً و84 ألفاً و199 جنيهاً.

وأضاف بيان النقابة، أن ما تم صرفه على المعاشات خلال عام 2024 ، بلغ 457 مليوناً و 676 ألفاً و 126 جنيهاً ، وبلغ حتى نهاية عام 2024 عدد الأعضاء والورثة المستفيدين من معاش نقابة المعلمين 493 ألفاً و 945 عضواً.

وأوضح البيان، أن النقابة تضع ملف زيادة الوعي لدى السادة المعلمين على رأس أولوياتها بما يعود بالنفع على طلابهم والمجتمع كله، في إطار بروتوكول التعاون بين نقابة المعلمين والأكاديمية العسكرية العليا للتدريب، والتى وصلت حاليا للدورة 115 ، ويتم اجراءها للمعلمين فى كل المحافظات بنظام الفيديو كونفرانس ، ليستفيد منها المعلمين فى جميع المحافظات ، حيث تم عقد 28 دورة تدريبية عن استراتيجيات الأمن القومى وصناعة القرار، خلال عام 2024 فقط ، وتركز تلك الدورات على التوعية بمخاطر الشائعات ، وتنمية الوعى المجتمعى وبث قيم الوطنية والمساواة والتسامح.

وأشار بيان نقابة المعلمين إلى حصاد خدمات النقابة خلال عام 2024، حيث بلغ عدد الحاصلين على مبلغ الميزة التأمينية من صندوق زمالة المعلمين ، 38 ألفاً و 339 عضوا، بإجمالى مليار و 585 مليون و 812 ألف و 494 جنيه .

وبلغ عدد الورثة الحاصلين على مبلغ الميزة التأمينية، فى حال وفاة المعلم أثناء الخدمة، 3057 أسرة، بمبلغ قيمته 109 ملايين و838 ألفا و697 جنيها.

وبلغ عدد الحاصلين على مبلغ التسوية 808 عضوا بمبلغ قيمته 16 مليوناً و 433 ألفا و 858 جنيها، ووصل عدد الحالات المستفيدة من منحة العجز الجزئي 259 حالة بمبلغ قيمته 5 ملايين و 739 ألفا 850 جنيها.

كما بلغ عدد الحالات المستفيدة من منحة العجز الكلى 19 حالة بمبلغ قيمته 767 ألفا و300 جنيها، وبلغ عدد الحاصلين على الإعانة الصحية 2264 حالة بمبلغ قيمته 41 مليوناً و 277 ألف جنيه، وبلغ عدد الأسر التى حصلت على منحة من النقابة لا ترد فى حالة وفاة المعلم بحادث 58 حالة بمبلغ قيمته 2 مليون و 320 ألف جنيه.

وفى ملف القروض بدون فوائد، بلغ عدد الحاصلين على قرض الزواج 5165 حالة بمبلغ قيمته 95 مليوناً و555 ألف جنيه، كما بلغ عدد الحاصلين على القرض الحسن للمعلمين الذين لديهم أبناء فى الثانوية العامة 3534 حالة بمبلغ قيمته 35 مليوناً و 340 ألف جنيه.