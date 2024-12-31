شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز أبو حرب يحرر أول توكيل لحزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن تدشين حزب الجبهة الوطنية جاء أول توكيل لتأسيس الحزب من النائب فايز أبو حرب عضو مجلس النواب وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية.

وقال النائب فايز أبو حرب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه حرص على التوجه لمكتب الشهر العقاري لتسليم التوكيل، داعيا الله عز وجل بالتوفيق للحزب والجميع لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن تحت شعار مصر للجميع.

وكان قد دشن دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان انطلاق حزب الجبهة الوطنية، تحت شعار مصر للجميع، مؤكدين أنه تم تدشين الحزب من مصر.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار عضو الهيئة التأسيسية ووزير الإسكان السابق فى كلمته التى ألقاها خلال حفل تدشين حزب الجبهة الوطنية: أن الحزب يسعى لإيجاد بديل من أجل الشعب المصرى لذا أعلن عن تأسيس حزب الجبهة الوطنية وهو حزب يضم نخبة وطنية ويحقق أمل وطموحات جميع المصريين وتوفير حياة كريمة لكل أبناء الوطن".



