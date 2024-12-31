شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صيغة توكيل تأسيس حزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

بعد الإعلان رسميا أمس الاثنين عن تدشين حزب الجبهة الوطنية حصل ”الخليج 365” على صورة من توكيل تأسيس الحزب.

وكان عاصم الجزار وزير الإسكان السابق قد دشن انطلاق حزب الجبهة الوطنية تحت شعار مصر للجميع، مؤكدا أنه تم تدشين الحزب من مصر.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار عضو الهيئة التأسيسية ووزير الإسكان السابق فى كلمته التى ألقاها خلال حفل تدشين حزب الجبهة الوطنية: أن الحزب يسعى لإيجاد بديل من أجل الشعب المصرى لذا أعلن عن تأسيس حزب الجبهة الوطنية وهو حزب يضم نخبة وطنية ويحقق آمال وطموحات جميع المصريين وتوفير حياة كريمة لكل أبناء الوطن".