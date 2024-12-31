شكرا لقرائتكم خبر عن عدد سكان العالم يتخطى الـ8 مليارات نسمة بعد زيادة 71 مليونا فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد سكان العالم بأكثر من 71 مليون شخص في عام 2024 وسيبلغ 8.09 مليار شخص في يوم رأس السنة الجديدة، وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي الصادرة أمس الاثنين.

قالت وكالة أسوشيتد برس الامريكية ان الزيادة في 2024 كانت 0.9% ما يعتبر تباطؤ طفيف عن 2023 ، عندما نما عدد سكان العالم بمقدار 75 مليون شخص في يناير 2025، كان من المتوقع حدوث 4.2 ولادة و 2.0 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل ثانية، وفقًا للتقديرات.

نما عدد سكان الولايات المتحدة بمقدار 2.6 مليون شخص في عام 2024، وسيبلغ عدد سكان الولايات المتحدة في يوم رأس السنة الجديدة 341 مليون شخص، وفقًا لمكتب الإحصاء.

وكان من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ولادة واحدة كل 9 ثوان ووفاة واحدة كل 9.4 ثانية في يناير 2025 ومن المتوقع أن تضيف الهجرة الدولية شخصًا واحدًا إلى عدد سكان الولايات المتحدة كل 23.2 ثانية وقال مكتب الإحصاء إن الجمع بين المواليد والوفيات والهجرة الدولية الصافية سيزيد عدد سكان الولايات المتحدة بشخص واحد كل 21.2 ثانية.

حتى الآن في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، نما عدد سكان الولايات المتحدة بنحو 9.7 مليون شخص، بمعدل نمو 2.9%. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نما عدد سكان الولايات المتحدة بنسبة 7.4%، وهو أدنى معدل منذ ثلاثينيات القرن العشرين.