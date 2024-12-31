شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 04:11 م
مدت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
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