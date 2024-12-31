شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ عدد من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أنها نفذت ضربات دقيقة متعددة في صنعاء وفي مواقع ساحلية داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون أمس الإثنين واليوم الثلاثاء.

أشارت إلى أن سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية استهدفت منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين، فضلا عن مرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة للحوثيين تضم صواريخ وطائرات بدون طيار.

كانت مصادر يمنية قالت لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مبنى وزارة الدفاع وسط صنعاء، ومعسكر الفرقة الأولى مدرع، ومجمع العرضي، تعرضوا لعدة غارات، يعتقد بأنها امريكية - بريطانية.