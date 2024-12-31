شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تطوير سور مجرى العيون وفق توجيهات الرئيس السيسى للقضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان أن مشروع تطوير سور مجري العيون، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة وغير الآمنة، مشيرا إلي أن منطقة سور مجري العيون كانت بؤرة المناطق غير الآمنة.

واستعرض الشربينى فى احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، مراحل تطوير فى القاهرة التاريخية.

وبدأ منذ قليل احتفال تسليم عقود عدد من الوحدات بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وقالت المهندسة مني عبد السلام، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وممشى أهل مصر وسور مجرى العيون، أن المشروع يهدف لتغير واجهة سور العيون من العشوائية لمنطقة حضارية متطورة.

واستعرضت تفاصيل المشروع ووحداته والانتهاء من المرحلة الأولي له، موضحه أن المرحلة الثانية لتطوير سور مجري العيون ستكون على مرحلتين وستتضمن مطاعم وكافيهات وممشي سياحي.

ويعقب تسليم العقود، جولة بعدد من المشروعات، التى تنفذها وزارة الإسكان.