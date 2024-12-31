شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات 30%.. مبادرة وزارة التموين لسوق اليوم الواحد تصل محافظة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعميم تجربة سوق اليوم الواحد في جميع محافظات الجمهورية، وقعت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ومحافظة الوادي الجديد، لإقامة سوق اليوم الواحد بالمحافظة.

ويوفر السوق، السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% وقام بتوقيع البروتوكول محمد الباهي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الجملة وأيمن الشريعي مدير مديرية تموين الوادي الجديد، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة وأحمد عصام معاون الوزير.

جانب من توقيع البروتوكول

ويهدف البروتوكول إلى افتتاح أسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكد الدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمستهلكين، والعمل على دعم المنتجين المحليين من خلال توفير منافذ تسويقية مباشرة مشيراً إلى أن التخفيضات التي توفرها أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق التوازن في الأسعار وتعزيز تنافسية المنتجات، مما يضمن استفادة أكبر عدد من المواطنين في المحافظة.

خلال توقيع البروتوكول

وفي إطار تعزيز كفاءة توزيع السلع الغذائية وضمان وصولها لمستحقيها، أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على التزامها بآليات التوزيع وفق الضمانات المحددة لتلبية احتياجات المراكز والقرى التابعة لمحافظة الوادي الجديد، كما شددت على أهمية التنسيق مع مراكز المحافظة لعرض السلع الغذائية وضمان سهولة بيعها للمواطنين، مع ضمان النقل الفوري وضمان توافر السلع بكافة فروع الجملة بالمحافظة، مع توفير الدعم اللوجستي اللازم لتسهيل نقل السلع وتداولها.

ومن جانبه، أعرب مسؤولو محافظة الوادي الجديد عن استعدادهم التام للتعاون مع الشركة القابضة لإنجاح هذه المبادرة، مؤكدين أن افتتاح أسواق اليوم الواحد في المحافظة يعد إضافة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان وصول السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ويأتي هذا التعاون استكمالاً للجهود المبذولة من وزارة التموين لتعزيز المبادرات التي تسهم في دعم المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ،كما يعد خطوة نحو تعميم تجربة أسواق اليوم الواحد في جميع المراكز، لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عن الأسر المصرية.