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شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يستمع لشرح حول مشروع "أرابيسك" من رئيس جهاز تنمية سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفىالثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 02:33 م
بدأت منذ قليل، احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وقالت المهندسة مني عبد السلام، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وممشى أهل مصر وسور مجرى العيون، أن المشروع يهدف لتغيير واجهة سور العيون من العشوائية لمنطقة حضارية متطورة.
واستعرضت تفاصيل المشروع ووحداته والانتهاء من المرحلة الأولي له، موضحة أن المرحلة الثانية لتطوير سور مجري العيون ستكون على مرحلتين، وستتضمن مطاعم وكافيهات وممشي سياحي.
ويعقب تسليم العقود، جولة بعدد من المشروعات، التى تنفذها وزارة الإسكان.
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