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الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 03:02 م

أرسلت الهيئة الوطنية للإعلام برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة العام الميلادي الجديد .

وجاء في التهنئة: "نهنئ سيادتكم بالعام الجديد ، داعين الله عز وجل أن يُبارك جهودكم ويسدد خطاكم لاستكمال مسيرة العمل والتنمية، وأن ينعم وطننا الغالي بالأمن والسلام والاستقرار ".

وتابعت :" نثق فى قدرة الدولة المصرية، بقيادتكم ، وبتكاتف ووعي الشعب المصري ، علي المضي قدما .. نحو تحقيق تطلعات وآمال  الشعب المصرى العظيم ، ورفعة وطننا العزيز ".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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