شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ164 ألف مريض مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق وعلاج الإدمان فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن للصندوق " 16023".

وقدم الخدمات العلاجية على مدار عام 2024 لعدد 164 ألفا و465 مريضا" جديد ومتابعة وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 33 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن.



مراكز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان



وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 30%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17% ، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" جاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك والتى تضم 2 مليون مشترك تقريبا وكذلك أنشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وجاء التليفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.



مراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

ويأتي ذلك في الوقت الذى أشار فيه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، الى أنه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال عام 2024 ، تبين أن أكثر المواد المخدرة انتشاراً "الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية ، الاستروكس والفودو والبودر والشابو، والتعاطي المتعدد، "تعاطي أكثر من مادة مخدرة " لافتاً إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة 28% يليه الأشقاء (أخ-أخت) بنسبة 27% ثم الأم بنسبة 13%، مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.