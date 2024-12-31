شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يصدر قرارات جديدة بتشكيل مجلس هيئة قناة السويس لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2025، ليصبح التشكيل الجديد كما يلي:

المهندس جمال السيد أبو الخير اللبودي عضو مجلس الإدارة، مديراً لإدارة الرئاسة ودكتور مهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي مديرا لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات و الدكتور فتحي محمد عبد الباري- قائم بعمل مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات والمحاسبة حنان محمد محسن - قائم بعمل مدير إدارة الخدمات و المحاسب محمود عبده مصطفى حسن - قائم بعمل مدير إدارة التموين و دكتور محاسب منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح- قائم بعمل مدير الإدارة المالية، والمهندسة نيفان عماد الدين السيد علي - قائم بعمل مدير إدارة الأشغال و المهندس محمد غريب أبو الرجال - قائم بعمل مدير إدارة شئون العاملين.

والمهندس محمد محمود حسن درويش - قائم بعمل مدير الإدارة الهندسية وعبد العزيز فرحات- قائم بعمل مدير الإدارة القانونية ودكتور مهندس عبد الحكيم زكريا محمد - قائم بعمل مدير إدارة الكراكات و المهندس أحمد جاد عبده البربري - قائم بعمل مدير إدارة الترسانات و دكتور مهندس علاء الدين الشيخ - قائم بعمل مدير إدارة الأنفاق والكباري و المهندس نشأت نصر الدين هاشم - قائم بعمل مدير إدارة التحركات و المهندس أشرف أنور عبد الغني يونس - رئيسا لإدارة الشركات.



مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025



مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025



مجلس إدارة هيئة قناة السويس



مجلس إدارة هيئة قناة السويس



مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025



مجلس إدارة هيئة قناة السويس



مجلس إدارة هيئة قناة السويس



مجلس إدارة هيئة قناة السويس



مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025



مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025



مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025



مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025



مجلس إدارة هيئة قناة السويس لعام 2025



مجلس إدارة هيئة قناة السويس