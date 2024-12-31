مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين بشجرة الكريسماس وبابا نويل لاحتفالات رأس السنة

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القاهرة - سامية سيد - حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تنظيم أنشطة توعوية للمتعافين من الإدمان بمناسبة الاحتفال برأس السنة داخل سلسلة مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وذلك في إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان.ً



المتعافون من الإدمان يحتفلون برأس السنه بمراكز العزيمة



تنظيم أنشطة توعوية للمتعافين ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية بمراكز العزيمة



واستعددت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق لاحتفالات رأس السنة بشجرة الكريسماس وبابا نويل من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة ، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية



تنظيم أنشطة توعوية للمتعافين ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية بمراكز صندوق مكافحة الإدمان



تنظيم أنشطة توعوية للمتعافين ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية



مراكز العزيمة لصندوق تتزين بشجرة الكريسماس وبابا نويل



ويأتي حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تنظيم أنشطة توعوية مختلفة للمتعافين من الإدمان أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها الصندوق وتسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات ،خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.



مراكز العزيمة تتزين بشجرة الكريسماس وبابا نويل لاحتفالات رأس السنة

على جانب أخر وفى نفس السياق يستمر الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" في العمل خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.



مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين لاحتفالات رأس السنة

وتعمل خدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023 "على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة حيث يتواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن ،ويقدم الصندوق الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة والشريكة مع الخط الساخن ، والتي يصل عددها إلى 34 مركزا في 19 محافظة حتى الآن .



مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين بشجرة الكريسماس وبابا نويل لاحتفالات رأس السنة



مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين بشكرة الكريسماس



مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تستعد لاحتفالات رأس السنة



