شكرا لقرائتكم خبر عن نخبة من أطباء مصر يكشفون حقيقة العدوى المنتشرة هذه الأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقد يوم الجمعة الموافق السابع والعشرون من شهرديسمبر الحالى اللقاء العلمي الاستثنائي برعاية شركة هيجنت للأدوية والذى جمع نخبة من الأطباء بمختلف التخصصات الطبية وذلك لتبادل الأفكار والنقاشات حول عدوى الجهاز التنفسي المنتشرة حاليا بمصر و دور البرافوتين في الوقاية والعلاج لمثل هذه الحالات..وقد ألقى الأستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم النادى أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب القصرالعيني وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وعضو اللجنة المصرية المسئولة عن الزمالة المصرية.

محاضرة شيقة عن عدوى الجهاز التنفسي وأهم طرق الوقاية والعلاج منها وأشار الى أن من أهم الاسباب البيئية التى تعمل على زيادة نزلات البرد هو التغيرات في درجات حرارة الجو تبعا لتغير الفصول مع نشاط بعض الفيروسات وضعف جهاز المناعة وبعض الأمراض المزمنة وان أكثر الفئات العمرية المتأثرة هى الأعمار الصغيرة والطاعنة فى السن...كما أوضح أنه من أهم طرق الوقاية من نزلات البرد هو ارتداء الملابس المناسبة للجو واعطاء تطعيمات الأنفلونزا الموسمية للفئات العمرية الأكثرعرضة للاصابة كما شدد على ان الوقاية خير من العلاج وذلك بعدم مخالطة الأشخاص المصابين وتجنب الأماكن المكدثة والمزدحمة كما أرشد الى أهمية تناول المستحضرات التى تقوى جهاز المناعة خاصة اذا كانت مواد طبيعية وليست كيميائية ومن أشهرهذه المستحضرات هوالبرافوتين المكون من مادة اللاكتوفيرين المشتقة من الألبان وبالتالى فهو آمن تماما وليس له أي أعراض جانبية كما أنه يعزز جهازالمناعة وله تاثير مضاد للبكتريا والفيروسات ومضاد للأكسدة ويمكن استخدامه لجميع الأعمار الصغيرة والكبيرة بدون التخوف من ظهور أي أعراض جانبية.

كما أكد الدكتور أحمد يوسف أستاذ ورئيس قسم أمراض الصدر والمناظير بكلية الطب جامعة الأسكندرية على أهمية عدم التدخين وشكر شركة هيجنت على إنتاج البرافوتين لما له من خواص مضادة للأكسدة وأنه آمن تماما استخدامه لجميع الحالات..وقد صرح الدكتور هانى عصام إستشاري طب الأطفال وحديثى الولادة جامعة عين شمس بأن البرافوتين كان موجود في البروتوكول العلاجى لعلاج الكوفيد 19 وذلك لدوره فى تقليل تكاثر الفيروس وتعزيز المناعة بما يسرع من الإستشفاء كما أنه يساعد فى حالات أنيميا نقص الحديد..وأكد الدكتور كريم سالم أخصائى طب الاطفال وحديثى الولادة كلية الطب جامعة الأسكندرية. على دورالأدوية والمكملات الغذائية التى تعزز المناعة لمكافحة العدوى ومنها البرافوتين لسهولة جرعته حيث يمكن اضافتها على اللبن او الزبادى واعطائها للطفل.. وصرحت الدكتورة هبة فكري ماجيستير طب الأطفال كلية الطب قصر العينى بدور البرافوتين فى تحسين الإستفادة من إمتصاص الحديد وانه آمن تماما للأطفال وله دورهام فى الوقاية من نزلات البرد.

وأكد الدكتور أيمن شبايك استشاري طب الاطفال وحديثى الولادة، على أن البرافوتين آمن تماما لإستخدامه فى الأعمار الصغيرة كحديثى الولادة

وأكد على ذلك ايضا د. مصطفى ابراهيم أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة، واختتم اللقاء ببعض التوصيات الهامة فى طرق الوقاية من عدوى الجهاز التنفسي وكيفية علاجها ودور بعض المستحضرات في تعزيز المناعة ومكافحة العدوى كالبرافوتين.