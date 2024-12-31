شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزيرا الصحة والزراعة يشهدان توقيع بروتوكول لنقل تكنولوجيا اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية، إحدى شركات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".



يأتي توقيع البروتوكول كخطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات البيطرية، مع فتح مجالات جديدة للتصدير، ودعم الأمن الصحي والغذائي في مصر، بما يعكس رؤية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية الهامة،وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في هذا المجال.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع على أهمية تعزيز العمل المشترك لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق للتصدير، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المواد الخام اللازمة لتطوير هذه الصناعات، بما يحقق رؤية الدولة في توطين الصناعات الحيوية الهامة.



من جانبه، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن شكره وتقديره للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه المستمر لوزارة الزراعة في الملفات المشتركة، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال الصحة الواحدة ومكافحة الأمراض المشتركة وإنتاج اللقاحات والمستحضرات البيطرية.

وشدد "فاروق" على أهمية حصر كافة اللقاحات البيطرية المستخدمة في مصر، ووضع دراسة متكاملة للقاحات الممكن توطينها.

كما أشاد بدور شركة "فاكسيرا" كإحدى القلاع الصناعية الوطنية الكبرى، مؤكدًا تقديم وزارة الزراعة الدعم اللازم للتوسع في إنتاج وتوطين هذه الصناعات تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول تم توقيعه من جانب شركة "فاكسيرا" بواسطة الدكتور محمود عباس، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، واحدى شركات القطاع الخاص.



وأشار عبد الغفار إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مجال تصنيع وبيع اللقاحات الخاصة بالدواجن، مع إقامة شراكة استراتيجية لإنتاج وإعادة تعبئة وتوزيع اللقاحات والمستحضرات البيطرية بالسوق المصري كمرحلة أولى،مضيفًا أن البروتوكول يسعى إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى كل من الطرفين.



أضاف عبدالغفار أن التعاون المشترك يشمل مراحل متعددة، أهمها البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك بهدف تصنيع لقاحات ومستحضرات بيطرية جديدة، كما ستتضمن المراحل تقديم برنامج تدريبي متطور حول تكنولوجيا التصنيع من قبل احدى الشركات الخاصة ما يعزز من القدرات المحلية في هذا المجال.



وقال عبدالغفار إنه على هامش توقيع البروتوكول، عقد عبدالغفار و فاروق اجتماعًا مشتركًا بحضور ممثلي الشركات المشاركة.

أكد عبدالغفار على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ مراحل البروتوكول، مشددًا على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي في المجالات المشتركة، بما يحقق أهداف الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024/2027).