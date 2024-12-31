شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتجهيز المتنزهات والحدائق استعدادا لاستقبال عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشكل دوري وعدم السماح بتعدي المحال والكافيهات والمطاعم على الطريق العام لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات المعنية بمتابعة تجهيز كافة المنتزهات والحدائق لاستقبال الزوار وضرورة رفع كفاءة وتمهيد الطرق المؤدية للكنائس ومحيطها وإزالة أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

وشدد المحافظ، على التعاون مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة لحماية المواطنين وتأمين المنشآت والتواجد الميداني للتعامل الفوري مع كافة البلاغات والشكاوي الواردة للمواطنين وانتظام تواجد النوبتجيات المسائية للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.