شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل محافظ الوادى الجديد لبحث مبادرات تعزيز دور الشباب والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ مبادرات تهدف إلى تعمير المناطق الحدودية وتنمية الموارد البشرية عبر الشباب، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة ودعم استراتيجيات الأمن القومي.

تناول الاجتماع مناقشة تخصيص أراضٍ للشباب ضمن مبادرة طموحة تهدف إلى إنشاء بيوت للشباب في محافظة الوادي الجديد وتشجيعهم على الانتقال والاستيطان في المنطقة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية وزراعية شاملة.

وفي سياق دعم الأنشطة الترفيهية والسياحية، بحث الاجتماع إنشاء مشروعات رياضية وسياحية تتضمن “تراك” للدراجات والهجن، ميدانًا للرماية والخيل، ومدينة شبابية متكاملة تهدف إلى جذب السياحة وتنظيم معسكرات ورحلات شبابية وسياحية، بما يعزز من مكانة الوادي الجديد كوجهة استثمارية وسياحية متميزة.

كما تطرق الاجتماع إلى تنظيم رحلات شبابية للمحافظات الحدودية، تشمل جولات إلى العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها رمزًا للنهضة العمرانية التي تشهدها مصر، بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية الكبرى وتعزيز وعيهم بالدور المحوري للدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لدعم الشباب وتمكينهم من المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على أهمية فتح آفاق جديدة لهم للاستفادة من الموارد المتاحة بالمناطق الحدودية، بما يسهم في تحسين حياتهم ودعم استقرارهم.

من جانبه، أعرب اللواء محمد الزملوط عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، مؤكدًا أن الوادي الجديد يمتلك إمكانيات واسعة لاستيعاب هذه المشروعات التي تهدف إلى تعمير المناطق الحدودية وتنمية مواردها البشرية والطبيعية.