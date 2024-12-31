شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سلع أساسية يوفرها معرض محافظة الجيزة فى حى جنوب بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

واصل معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بحي جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، طرح جميع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وجاءت أسعار أبرز السلع الأساسية داخل المعرض، الذي يقام بموقع سوق السمك القديم في المنيب بحي جنوب الجيزة، اليوم، على النحو الآتي: زيت الخليط زنة 1 لتر بـ 57.5 جنيه، السكر زنة 1 كجم بـ 30 جنيهًا، الأرز زنة 1 كجم بـ25 جنيهًا، اللحوم البلدي زنة 1 كجم بـ280 جنيهًا، كرتونة البيض البلدي بـ120 جنيهًا، كيلو الطماطم بـ5 جنيهات، كيلو البطاطس بـ10 جنيهات، كيلو الفلفل الرومي بـ20 جنيهًا، كيلو الكوسة بـ10 جنيهات، كيلو البصل بـ15 جنيهًا.

ويوفر المعرض، السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، ومنتجات الأجبان، والمخللات، والبيض، واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والحقائب والملابس، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لمتابعه انتظام تشغيل السوق وإزالة أى معوقات أمام العارضين لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين خلال فترة المبادرة.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة والتفتيش على مدار اليوم للتأكد من سلامة وجودة المعروضات ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها لتخفيف العب عن كاهل المواطنين.