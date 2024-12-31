شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمينات تبدأ غدا زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتباراً من غد الأربعاء فى زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025.

على جانب آخر، تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، هذه البرامج تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية فى مصر، ويتم صرف الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، ويهدف البرنامج إلى تحسين معيشة الأسر التى لديها أطفال، وكذلك السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، بالإضافة إلى الأيتام وذوى الإعاقة وكبار السن.