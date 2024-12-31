شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التدريب التأهيلى لمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الرابعة بالجيزة غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تقرر تقديم تنفيذ موعد التدريب التأهيلي التربوي والذهني والبدني لمسابقة الـ30 ألف معلم.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد بواقع (20) ساعة، خمس ساعات تدريبية يوميًا، خلال أربعة أيام تدريبية في الفترة من الأربعاء 2025/1/1 إلى الأحد 2025/1/5.

وأشارت إلى أن برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد بواقع (15) ساعة خمس ساعات تدريبية يوميًا، خلال ثلاثة أيام تدريبية من يوم الاثنين 2025/1/6 م إلى الخميس الموافق 2025/1/9، علمًا بأن يوم الثلاثاء الموافق 2025/1/7 إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ولفتت إلى أن التدريب يبدأ في الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة رقم 1.