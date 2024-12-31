شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة دمنهور يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، جاء فيها يسعدني بالأصالة عن نفسي و الانابة عن أسرة جامعة دمنهور، أن نتقدم بخالص التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد، داعياً الله عز وجل أن يبارك جهودكم المخلصة ويُسدد خُطاكم لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يتحقق على أيديكم ما يصبو إليه كل مصري وعربي، وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار .

كما أرسل رئيس الجامعة برقيات تهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

هذا وقد هنأ "ترابيس" أسرة الجامعة أساتذة وطلابا وإداريين، متمنياً لهم عاماً سعيدًا حافلاً بالإنجازات والنجاحات على كافة المستويات الأكاديمية والبحثية، داعياً منتسبي الجامعة لتجديد العهد و بذل المزيد من الجهد تحت مظلة العمل الجماعي لتحقيق أهداف الجامعة في خدمة العملية التعليمية.

وأشاد رئيس جامعة دمنهور بمسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل و التفاف الشعب المصري حول القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي واستكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، مؤكدا حرص جامعة دمنهور كأحد مؤسسات الدولة على مواصلة دعم مسيرة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.