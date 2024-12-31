شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. جامعة القاهرة: 70 مليون جنيها مكافأت النشر الدولى و128 باحث بقائمة استانفورد العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة برئاسة محمد سامى عبد الصادق، عن تفاصيل حصاد النشر الدولى خلال عام 2024 وتم تمويل 25 مشروع بحثى من الجامعة، وأن إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس المدرجين بقائمة استانفورد 128 فى عام 2024 وأن إجمالى المكافأت التى تم رصدها للنشر الدولى 70 مليون فى عام 2024 مقارنة بـ 59 مليون عام 2023 .

كما أوضحت الجامعة، أن عدد الأبحاث المنشورة فى المجلات المصنفة Q1 خلال عام 2024 بلغ 3241 وأن عدد الأبحاث المنشورة بالتعاون مع باحثين دولين 3425 .

إنفو جراف