شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة نور للأطفال تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "المياه حياة" لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر عن أسماء الفائزين من الطلاب المتقدمين المشاركين بمسابقة الرسم لشهر نوفمبر 2024، والتى أعلنت انطلاق فعالياتها على صفحة مجلة نور عبر الفيس بوك وموقعها الالكترونى، حيث ركزت المسابقة على موضوع أهمية الحفاظ على المياه تحت عنوان "المياه حياة".

تقدم للمسابقة مايفوق عدد 1600متسابق من المعاهد الأزهرية ومحافظات من مختلف مدارس الجمهورية من كافة الفئات العمرية، حيث تم فرز الأعمال المقدمة عن طريق لجنة تكون من كل من الفنانين أحمد جعيصة وعمرو ابراهيم - رسامي المجلة، واختيار أفضل 9 أعمال، ثم تم طرحها للتصويت من قبل زوار الصفحة الرسمية للمجلة على الفيسبوك، ووحددت الجوائز المالية لكل فئة لمن يحصل على أعلى أصوات بترتيب المراكز.

أسفرت نتائج الفرز عن فوز الثلاث مراكز الأولى للرسومات المقدمة للفئة العمرية من 6 – 9 .

المركز الأول: هاجر محمد إبراهيم ياسين

المركز الثاني: منى أحمد مصطفى كمال

المركز الثاني مكرر: لوحة من معهد كفر الشرفا فتيات

المركز الثالث: راندا ابراهيم عبدالنبي

الفئة العمرية من ١٠ – ١٤

المركز الأول: لوحة من معهد فتيات السلام النموذجي

المركز الثاني: محمد إسلام محمد كمال عباس

المركز الثالث: جودي محمود جمال عبد المجيد

الفئة العمرية من 15 - 18

المركز الأول: لوحة من معهد قصاصين الازهار ع/ث بنات

المركز الثاني: تسنيم محمد أحمد محمد

المركز الثالث: صفية محمد محمد دسوقي

جدير بالذكر أن هذه الفعاليات الفنية تأتى انطلاقا من ايمان مجلة "نور" والقائمين عليها بأهمية تنمية وعى الاجيال وتمكينهم من مفاتيح الابتكار والابداع الفنى وكيفية التعبير عن مايجول بوجدانهم.