شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. إطلاق أنشطة متنوعة بالمدارس ضمن مبادرة بداية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم إطلاق أنشطة وفعاليات توعوية متنوعة بمختلف مدارس الجمهورية في إطار مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى، بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وفي ضوء ذلك واستكمالا لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة الظواهر السلبية والافكار الهدامة وزيادة الولاء والانتماء للوطن شاركت الوزارة بعدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عام 2024 كالتالي:



جانب من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة



- استكمال تفعيل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في 100 يوم استهدفت المراحل التعليمية الثلاث بحميع المحافظات ووصل عدد المستفيدين منها نحو مليون و850 ألف.

- مبادرة فكر بعمق وانقد بحكمة للتوعية بالظواهر السلبية في الدراما والمواد الاعلامية واستهدفت المعلم والاخصائي الاجتماعي والنفسي والطلاب من سن 11 إلى 17 عاما وشملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسماعيلية وبورسعيد والاسكندرية والغربية ووصل عدد المستفيدين منها 45 الف 176.

- مبادرة احمي نفسك الكترونيا واستهدفت 2000 طالب بالمراحل التعليمية الثلاث بجميع مدارس بورسعيد.

- مبادرة تأكد لمواجهة الشائعات واستهدفت 40 الف 240 معلم واخصائي اجتماعي وطالب بمحافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية والاسماعيلية وبورسعيد والغربية.

- نشاط الاحتفال بذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة وشملت جميع مدارس الجمهورية.

- تنظيم ندوات عن محاربة الشائعات بمدارس بورسعيد استهدفت 1000 طالب.

- إطلاق برنامج اذاعي لتعريف الطلاب بأهمية مبادرة بداية وانجازات الدولة استهدفت نحو 3616 طالبا بالمرحلة الثانوية بمحافظة الدقهلية والغربية واسيوط والاسكندرية ومطروح.

- جلسة ارشادية عن الولاء والانتماء للوطن استهدفت 1500 طالب للمراحل التعليمية الثلاثة بمحافظة المنوفية.

- جلسة ارشادية عن مخاطر الادمان والتدخين استهدفت 3000 طالب بمرحلتي الاعدادية والثانوية بمحافظة القاهرة.

- جلسة عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى استهدفت 1500 طالب بمرحلتي الاعدادية والثانوية بمحافظة المنوفية.

- جلسة عن التخطيط للمستقبل استهدفت 2000 طالب بالمرحلة الثانوية في محافظة القاهرة.

- تنظيم زيارات ورحلات لتدعيم الانتماء للوطن شملت المتاحف وقصور الثقافة والمكتبات العامة استهدفت طلاب المراحل التعليمية الثلاث وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 2500 بجميع المحافظات.

- مبادرة ابني لبكرة )لتنمية الوعي القومي( استفاد منها نحو 1300 طالب على مستوى محافظة الاسماعيلية.

- ورشة (حب وساعد( للتوعية في تشكيل شخصية الابناء وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 1800 ولي أمر بمحافظة الاسماعيلية.

- مبادرة مجتمع بلا ادمان واستهدفت طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية ووصل عدد المستفيدين منها نحو 3000 طالب بمحافظة الاسماعيلية.

- ورش عمل (احترام الاخر( للحث على الوحدة الوطنية واطلقت لطلاب المراحل التعليمية الثلاثة ووصل عدد المستفيدين منها 1500 بمحافظة السويس.

- ورش عمل غرس القيم الاخلاقية فى نفوس أبنائنا الطلاب واستهدفت طلاب مرحلة رياض الاطفال.