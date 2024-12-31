شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفتح "كُتّاب" لتحفيظ القرآن الكريم؟.. وزارة الأوقاف توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الاوقاف أن الكتاتيب صروح تربوية لها دور في بناء الشخصية المصرية وحفظ الهوية، كما ان الكتاتيب سبيل إلى إحياء لغة القرآن الكريم وحماية الأجيال من الفكر المتطرف، منوهة إلى أن الكتاتيب نافذة لاكتشاف مواهب التلاوة والإنشاد، والشعر، والإلقاء، والخطابة، والحفظ، والخط،، كما أن الكتاتيب تسهم في تنشئة الأجيال على قيم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام السمحة، وإذكاء قيم التنافس الإيجابي.

وتابعت الوزارة: الكتاتيب لها دور رائد في تعليم مبادئ القراءة والكتابة والحساب بما يسهم في محو الأمية وتقوية الدراسة، وحسن استغلال أوقات روادها، كما أن الكتاتيب تغرس قيمة الوطن وحبه في النفوس، وتبث الأمل والمحبة، بالإضافة إلى ان الكتاتيب في القرى والمدن ملزمة بقراءة الفاتحة يوميًا في نهاية عملها بنية حفظ مصر وأهلها.

المطلوب لإنشاء مكتب تحفيظ تابع للأوقاف يتقدم بطلب يذكر فيه البيانات التالية:

اسم المكتب - موقعه -اسم القائم بالتحفيظ -المؤهل -الوظيفة -التليفون -الرقم القومي – الإدارة ..و يرفق مع الطلب - صورة بطاقة المحفظ - صورة المؤهل صورة عقد إيجار أو صورة عقد الملكية مواصفات المكان المرشح للتحفيظ - أن يكون دور أرضى أو دور أول فقط - أن يكون جيد التهوية و الإضاءة - أن يكون به دورة مياه وحوض -أن يكون مفروش لجلوس الدارسين ، وتقدم الطلبات لإدارة الأوقاف التابع لها المكتب أو المديرية