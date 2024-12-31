شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: نحتفل بتعاون وثيق مع مصر على مدار العقد الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج أن مصر والصين تحتفلان بعلاقات تعاون ثنائي وثيق وقوى على مدار العقد الماضى بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 وقد حققت هذه الشراكة نتائج مذهلة فى مختلف المجالات.

وقال السفير الصيني لدى القاهرة - فى تغريدة له علي موقع توتير (اكس) بمناسبة نهاية عام 2024 - إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار في العامين الماضيين، 40% منها استثمارات صينية بينما هناك أكثر من 160 شركة تعمل الآن في المنطقة الصناعية الصينية (تيدا) باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وأضاف أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 12 عاما متتالية، وتشهد استثماراتها في مصر نموا متزايدا، مشيرا إلى افتتاح مصانع جديدة لشركات صينية فى مصر مثل مجمع للأجهزة المنزلية ومصانع للزجاج.

وأكد أن مشروعات مشتركة في الطاقة والبنية التحتية أسهمت في تعزيز التنمية المستدامة معربا عن أمله فى مستقبل مشرق من التعاون بين البلدين، مستفيدين من العلاقات القوية والمثمرة لتحقيق مصالح مشتركة وتحقيق التقدم والنمو للجانبين.