شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: إيراد الإصلاح الزراعى يتجاوز 650 مليون جنيه فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعى مجلسى إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، وصندوق الأراضي الزراعية، لمناقشة بعض الأعمال المتعلقة بالمنتفعين وموقف مشروعات الهيئة في المحافظات.

وأكد وزير الزراعة خلال الإجتماع، أهمية التيسير على المنتفعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، فضلا عن مواصلة جهود تطوير الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي، والمشروعات الإنتاجية التي يتم تنفيذها، فضلا عن تعظيم الايرادات، واستغلال الأصول غير المستغلة الاستغلال الأمثل وتحقيق العوائد الإقتصادية المناسبة منها.

وتابع وزير الزراعة، الجهود الخاصة بضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ الوزارة، كذلك استمرار قوافل المنافذ المتحركة بالمحافظات المختلفة، بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار، ومحاربة الغلاء.

واستعرض الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، عددا من الموضوعات الخاصة بالإصلاح الزراعي والمنتفعين بالمحافظات، وموقف الايرادات، ومشروعات المنفعة العامة.

وأشار الفولي إلى نجاح الهيئة في تحقيق إيراد تجاوز 650 مليون جنيه، خلال الشهور الستة الأخيرة، كذلك تم اعتماد مساحات مؤجره بالمزايدة العلنيه بقيمة تجاوزت 5.2 مليون جنيه، بمديرية البحيرة حيث بلغ اعلي عطاء لإيجار الفدان أكثر من 97 ألف جنيه في العام، بينما بلغت أقل قيمه إيجارية حوالى 41 ألف جنيه، وذلك بمتوسط عام بلغ 58 ألف جنيه، بزيادة سنوية قدرها 10%.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم أيضا البيع بالمزايدة العلنيه لاراضي زراعيه واراضى مباني بقرى محافظه البحيره بقيمة تجاوزت 22 مليون جنيه، بجلسة المزايدة المنعقدة من خلال هيئة الخدمات الحكومية في أكتوبر الماضي، ليكون اجمالي عام بقيمة تجاوز 27.3 مليون جنيه، لصالح خزانه الدولة.

وصدق مجلس إدارة الهيئة علي قرارات لجنه مخالفة المنتفعين لعدد 5 حالات بمساحة 11 فدانا تم استردادها لولايه الهيئة لقيام أصحابها بمخالفة الغرض والتصرف للغير والتعدى عليها واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه للتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنية أو المزاد التأجيري، فضلا عن استعراض أعمال إجراءات التقنين طبقا للقانون 182 لسنة 2018 الأراضى الاستيلاء لواضعي اليد بقيمة 186 مليون لصالح خزانه الدولة.

فيما وافق المجلس أيضا على تخصيص مساحات من الأراضي، بمحافظات سوهاج، الاسماعيلية، لإقامة مشروعات للمنفعة العامة، للتيسير على المواطنين، وفي إطار التعاون بين الوزارات المعنية.

كما ناقش مجلس الادارة موازنة الهيئة للعام المالي 2025/ 2026للهيئة، كذلك مناقشة أعمال صندوق الأراضي الزراعية.