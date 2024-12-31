شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الثلاثاء 31-12-2024.. أمطار رعدية على هذه المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل أماكن الأمطار وفرص حدوثها ، اليوم الثلاثاء 31-12-2024 ، تزامنا مع الأجواء الشتوية شديدة البرودة التى تشهدها كافة الأنحاء.

أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس.

الأمطار تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويسود اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم، على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وخليج السويس ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09.



