شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا الأربعاء 1-1-2025.. تأثر البلاد بظاهرة جوية وأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود يوم غد الأربعاء 1 يناير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع غدًا، أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

ومتوقع غدا تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.



