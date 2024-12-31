شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: 30 ألف طالب وافد بكليات الجامعة يحملون 100 جنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق حصاد الجامعة، فى شأن أعداد الطلاب الوافدين للعام الجامعى 2024 مقارنة بالعام السابق 2024.

وكشفت الجامعة، أن عدد الطالب الوافدين فى عام 2024 فى مرحلة البكالوريس 25660 ألف طالب وطالبة، وفى مرحلة الدراسات العليا 4839 طالبا وطالبة، ليبلغ إجمالى عدد الطلاب فى عام 2024، حوالى 30499 ألف طالب مقارنة بـ 24455 فى عام 2023، بمعدل زيادة تتجاوز الـ 19% ومن 100 دولة بالعالم.



