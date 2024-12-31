شكرا لقرائتكم خبر عن الطفولة والأمومة يكشف آليات التواصل مع خط نجدة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة سحر السنباطى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، إن الإدارة العامة لنجدة الطفل تعمل على مدار 24 ساعة وتستقبل كافة البلاغات المتعلقة بتعرض الأطفال للعنف أو الخطر أو الإهمال على رقم 16000 او تطبيق وتساب عبر رقم 01102121600 .

وتابعت الدكتورة سحر السنباطى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة : نستقبل البلاغات في الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمركز الرئيسي بالقاهرة، ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات ووصل عددنا إلى 332 لجنة عامة وفرعية.

وأضافت، أن دورنا استقبال البلاغ عن الطفل وتقديم التدخل اللازم في حالة وصول بلاغ بتعرض طفل لعنف أو خطر يتم التأكد من حاله الطفل ومن ثم يتم على الفور إبلاغ النيابة العامة من خلال مكتب حماية الطفل.

وتابعت: «نستقبل البلاغات من البالغين أو الأطفال، ولكن الأغلبية من البالغين بنسبة 70%»، موضحًا أن إدارة الحالة تحيل الطفل إذا كانت أسرته ليست أمينة عليه أوعدم وجود شخص يؤتمن عليه مثل الجد أو العم إلى دار رعاية لحين تهيئة الوضع وإنهاء الخطر عليه.