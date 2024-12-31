شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وتونس تؤكدان حرصهما على النهوض بمستوى العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر لدى تونس السفير باسم حسن، حرص القاهرة على النهوض بمستوى العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تعزيز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصةً على ضوء الاهتمام البالغ الذي توليه قيادتا البلدين بتحقيق طفرة ملموسة في مستويات التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.

وأكد السفير المصري خلال لقائه مع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد - على العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأعرب الجانبان - خلال اللقاء - عن حرصهما على تكثيف التعاون لمضاعفة حجم التبادل التجاري بما يتسق مع علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، والتنسيق المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من أطر التعاون الإقليمي واتفاقيات التجارة وتراكم المنشأ القائمة بالفعل وتوظيفها في تنمية الصادرات وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.

واتفقا كذلك على ضرورة العمل المشترك لتذليل معوقات نفاذ صادرات البلدين للأسواق، والنظر في سبل تنسيق المقاربات الجمركية وتذليل العوائق غير الجمركية، وتفعيل الاتفاق الخاص بإنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة في القطاعات الواعدة.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف عقد اللقاءات بين مسئولي البلدين في إطار الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وكذلك الجولة القادمة من اللجنة العليا المشتركة واجتماعاتها التحضيرية، بهدف الوصول بالعلاقات الثنائية خلال عام 2025 إلى آفاق أرحب تتناسب مع شراكتهما الوطيدة وعلاقات الود والإخاء التاريخية بين الشعبين.