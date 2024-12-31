شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 2024 عام التصدى للفساد بالمحليات وإحالة 1913 موظفا للنيابات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة حرصت خلال عام 2024 على التصدي بكل حسم لأى مظاهر للفساد بالمحليات، وتقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة للقيام بدوره، حيث تم تنفيذ 1519 حملة تفتيش على 27 محافظة، وإحالة 1913 موظفا للنيابات المخـتصة والشئون القانونية.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن حصاد أهم الإنجازات والأنشطة التي حققتها خلال عام 2024، والتي تنوعت في مختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية على أرض مختلف المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن عام " 2024 " كان المواطن في قلب سياسات وتوجهات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية، وسعت الوزارة إلى مواصلة مسيرة التنمية على أرض جميع المحافظات .

وخلال عام 2024 عملت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والعمل على زيادة الموارد المالية للمحافظات ودعم جهود الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.

وأنجزت وزارة التنمية المحلية والمحافظات العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة .

