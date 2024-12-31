شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الثلاثاء 31-12-2024.. أجواء شتوية وصقيع وأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم، على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق ، وفرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وخليج السويس ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09.



