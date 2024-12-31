شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تنظم يوما روحيا بمناسبة أعياد رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت اليوم الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية يوما روحيا للخدام والقسس من مختلف الطوائف، بمناسبة رأس السنة، بحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والقس ياسر كوكو مساعد رئيس الأساقفة للخدمة السودانية بمصر، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية الأنجليكانية بالزمالك.

تحدث رئيس الأساقفة قائلاً: مع بداية كل سنة جديدة نتخذ قرارات ونعاهد أنفسنا على التغيير، ونضع خططًا مليئة بالأهداف والطموحات ومع ذلك يجب أن تكون بداية العام الجديد فرصة لاتخاذ تعهدات حقيقية تُغير حياتنا للأفضل، وتجعلنا نسعى لتحقيقها.



وأضاف حياتنا الإيمانية ليست سباقًا سريعًا، لكنها تتطلب الصمود والتحمل، لذلك نحن بحاجة إلى التخلص من كل ما يبعدنا عن الله، خاصة تلك العوائق التي تجعلنا نُهمل وقتنا اليومي معه.



وتحدث القس يوهانس جوزيف راعيًا بالكنيسة الإنجيليّة قائلاً: إن أهمية الوحدة تكون في جسد المسيح، موضحًا أن المسيح صلى لأجل وحدة الكنيسة، رغم وجود العديد من الأمور الأخرى التي كان بإمكانه الصلاة من أجلها، هذه الصلاة تُظهر أهمية الوحدة كجزء أساسي من مشيئة الله.



وأختتم: أن الوحدة كجسد ليست اختيارًا بل أمر إلهي ملزم، وأن الانقسام يعني الوقوف ضد وحدة الله، وأن المحبة هي الأساس الذي يجب أن يجمع الكنيسة، والعمل معًا يمنح الكنيسة قوة أكبر لمواجهة التحديات وتحقيق إرادة الله.