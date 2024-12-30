شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 250 حالة إشغال خلال حملة مكبرة بشوارع إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

شن حى إمبابة، حملة مكبرة لمواجهة إشغالات وتعديات المنشآت التجارية والمحال والباعة الجائلين على الطريق العام وتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والمهندس محمد نور السكرتير العام للمحافظة.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 250 حالة إشغال بشوارع العامل الأول، ومحمد حجازى، وغيرها، وذلك تحت إشراف وكيل أول وزارة أشرف بكر رئيس حى إمبابة، والمهندس أمير عباس نائب رئيس الحى، والمهندس محمد سلامه الوردانى مشرف عام إشغالات حى إمبابة، ومجموعه العمل المرافقة.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدى أى منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أى مخالفات ومواجهتها فى الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور، منبهًا على عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين.