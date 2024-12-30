شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد نموذجا لتشجير الشوارع تمهيدا لتعميمه والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال الجارية لاستكمال تشجير الجزيرة الوسطى بشارع الدكتور إبراهيم أبو النجا بجوار انبى بحى شرق مدينة نصر والذى يعد أول نموذج تجريبى لتشجير وتجميل الجزر الوسطى بشكل جمالى جديد تمهيدًا لتعميمه على مستوى القاهرة.

والتقى محافظ القاهرة خلال الجولة م. وائل لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبى حيث تم الاتفاق على قيام الشركة بالإشراف على صيانة والحفاظ على الحديقة التى تنفذها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بعد الانتهاء منها فى اطار التعاون والمشاركة المجتمعية بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

والجزيرة الوسطى بشارع إبراهيم أبو النجا تقع على مساحة تقارب 5 آلاف م2 ، وسيتم زراعتها ب 45000 شتلة ، و400 شجرة بشكل جديد .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى فى إطار الإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى ، وتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة

رافق محافظ القاهرة فى جولته العميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

