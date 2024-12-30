شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار رعدية ونشاط لحركة الرياح على الإسكندرية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية ،عن سقوط أمطار، غدا الثلاثاء متوسطة الشدة ورعدية احيانا علي بعض المناطق تقل تدريجيا مع تقدم ساعات النهار، يصاحبها نشاط للرياح وتصل سرعتها إلى 40- 60 كم /س، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا.

وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، كما وجه سيادته المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

هذا وقد كثفت الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها. هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

ومن جانبه ، قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي إنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة وتضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة" بالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.